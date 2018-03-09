09:59 09.03.2018 | Спорт | Новости
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В пятницу состоится церемония открытия Паралимпийских игр-2018

В пятницу, 9 марта, в южнокорейском Пхенчхан будет дан старт XII в истории зимним Паралимпийским играм.

В пятницу состоится церемония открытия Паралимпийских игр-2018

Официальная церемония открытия Игр стартует в час дня по киевскому времени. Как сказано на сайте Ноционального комитета спорта инвалидов Украины, в этом годе на зимних Паралимпийских играх Украину будет представлять команда в составе из 30 спортсменов, среди которых 20-спортсменов паралимпийцев и десять - спортсменов-лидеров.

В состав сборной команды образца-2018 году вошли известные всему миру украинские паралимпийцы: Юлия Батенкова-Бауман, Виталий Лукьяненко, Григорий Вовчинский.

К маститых лидеров паралимпийского спорта присоединились молодые спортсмены, которые стали победителями многих этапов Кубка мира, чемпионатов мира, и заняли ведущие места в международном рейтинге как в биатлоне, так и лыжных гонках. Таким образом, команда обновилась на более чем на 30 процентов.

Напомним, прошлой зимней Паралимпиаде-2014 в Сочи сборная Украины завоевала 25 медалей, из них пять золотых, девять серебряных и 11 бронзовых), что позволило ей занять четвертое место в общем зачете.

Как сообщал УРА-Информ, в Пхенчхане, в четверг, 8 марта, состоялась церемония поднятия украинского флага перед Паралимпиадой-2018. На традиционной торжественной церемонии поздравления национальных команд на земле страны-хозяйки Паралимпиады прозвучал также украинский гимн. Таким образом, теперь украинская паралимпийская команда официально представлена в Паралимпийской деревне и среди 49 стран-участниц Паралимпиады.


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