02:00 09.03.2018 | Спорт | Новости
100188151:roman

В Испании выставили на продажу футбольный клуб за 1 доллар

ФК "Рекреативо" хотят продать на аукционе за рекордно низкую цену. Об этом передает Daily Mail.

В Испании выставили на продажу футбольный клуб за 1 доллар

Старейшему футбольному клубу Испании недавно исполнилось 128-оет. Из-за того, что игроки клуба уже давно не выступают на национальных чемпионатах, ФК столкнулось в угрозой исчезновения. Долги команды решил погасить городской совет Уэльвы. Все 7,6 млн евро были выплачены по долговым обязательствам компанией "Eurosamop".

Теперь фирма желает приобрести команду за символическую цену в один доллар. На данный момент футболисты играют в третьем дивизионе ИПЛ. Успехи клуба весьма неутешительны - в период с 2006 по 2009 год провел три сезона подряд в Примере, а в 2003 году ФК "Рекреативо" даже удалось прорваться до финала национального чемпионата. 

Эмблема клуба на 10 лет старше своего "собрата" из каталонской "Барселоны".

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно каталонская " Барселона" разгромила "Эбар" у себя дома.


Поделиться
Читайте также:
 
Скрипаля отравили неизвестным химии веществом, - Радд В Европейском Совете одобрили стратегию развития проектов гендерного равенства Украинские теннисистки начали готовиться к весеннему сезону WTA - ФОТО Вандалы изуродовали портрет Симона Петлюры - ФОТО
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив