Старейшему футбольному клубу Испании недавно исполнилось 128-оет. Из-за того, что игроки клуба уже давно не выступают на национальных чемпионатах, ФК столкнулось в угрозой исчезновения. Долги команды решил погасить городской совет Уэльвы. Все 7,6 млн евро были выплачены по долговым обязательствам компанией "Eurosamop".

Теперь фирма желает приобрести команду за символическую цену в один доллар. На данный момент футболисты играют в третьем дивизионе ИПЛ. Успехи клуба весьма неутешительны - в период с 2006 по 2009 год провел три сезона подряд в Примере, а в 2003 году ФК "Рекреативо" даже удалось прорваться до финала национального чемпионата.

Эмблема клуба на 10 лет старше своего "собрата" из каталонской "Барселоны".

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно каталонская " Барселона" разгромила "Эбар" у себя дома.