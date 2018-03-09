01:00 09.03.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Украинские теннисистки начали готовиться к весеннему сезону WTA - ФОТО

Ведущие украинские теннисистки Элина Свитолина и Леся Цуренко обещают завоевать победные титулы на весенних турнирах. Об этом передает официальный сайт украинских спортсменок.

Украинские теннисистки начали готовиться к весеннему сезону WTA - ФОТО

Свитолина отправиться покорять Америку на турнир в Майами 20-го марта. Затем следует плотный график таких турниров: 23 апреля чемпионат "Premier" в Штутгарте, с 5-го мая в Мадриде ("Premier Mandatory") и с 14-го в Риме ("Premier 5").

Цуренко попробует пробиться в  основную сетку Второй мировой группы во Франции. Затем украинка будет играть на кортах в Монтеррее (с 2 апреля), Риме, Мадриде и Рабате, а также на Кубке Федерации против Канады (21-22 апреля).

WTA также анонсировало подведение итогов зимнего сезона. Украинки имеют шанс победить в номинациях "Лучшая ракетака мира".

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно украинская теннисистка Элина Свитолина с успехом сыграла в нью-йоркской арене Madison Square Garden на выставочном женском турнире Tie Break Tens обыграв Винус Уильямс, Коко Вандевей и Чжан Шуай.


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