19:35 09.03.2018 | Спорт | НовостиНовости Украины 100188214:roman
Цыганкова признали лучшим игроком недели - ВИДЕО
Полузащитник киевского "Динамо" Виктор Цыганков признан лучшим футболистом Лиги Европы на этой неделе. Об этом передает официальный сайт УЕФА.
На получение престижной номинации претендовали также Генрих Мхитарян ("Арсенал"), Валон Бериша ("Зальцбург") и Марсело ("Лион").
Цыганков поразил всех своей игрой в спарринге против "Лацио", где ему удалось забить "пяточкой" гол в ворота соперника. Даже итальянские трибуны "Олимпико" взорвались от феерического гола и стоя аплодировали украинскому футболисту. Чуть позже Цыганков помог отличиться Мораесу.
Общий счет встречи показал - 2:2 на игровом табло.