Цыганкова признали лучшим игроком недели - ВИДЕО

На получение престижной номинации претендовали также Генрих Мхитарян ("Арсенал"), Валон Бериша ("Зальцбург") и Марсело ("Лион").

Цыганков поразил всех своей игрой в спарринге против "Лацио", где ему удалось забить "пяточкой" гол в ворота соперника. Даже итальянские трибуны "Олимпико" взорвались от феерического гола и стоя аплодировали украинскому футболисту. Чуть позже Цыганков помог отличиться Мораесу.

Общий счет встречи показал - 2:2 на игровом табло.

Как сообщалось в "УРА-Информ", главный тренер киевского Динамо Александр Хацкевич полностью доволен игрой с Лацио и выбором стартового состава команды.