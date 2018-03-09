19:35 09.03.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Цыганкова признали лучшим игроком недели - ВИДЕО

Полузащитник киевского "Динамо" Виктор Цыганков признан лучшим футболистом Лиги Европы на этой неделе. Об этом передает официальный сайт УЕФА.

Цыганкова признали лучшим игроком недели - ВИДЕО

На получение престижной номинации претендовали также Генрих Мхитарян ("Арсенал"), Валон Бериша ("Зальцбург") и Марсело ("Лион").

Цыганков поразил всех своей игрой в спарринге против "Лацио", где ему удалось забить "пяточкой" гол в ворота соперника. Даже итальянские трибуны "Олимпико" взорвались от феерического гола и стоя аплодировали украинскому футболисту. Чуть позже Цыганков помог отличиться Мораесу.

Общий счет встречи показал - 2:2 на игровом табло.

Как сообщалось в "УРА-Информ", главный тренер киевского Динамо Александр Хацкевич полностью доволен игрой с  Лацио и выбором стартового состава команды.


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