08:36 09.03.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Хацкевич остался доволен игрой Динамо после ничьей с Лацио

Главный тренер киевского Динамо Александр Хацкевич полностью доволен игрой с Лацио и выбором стартового состава команды. Об этом наставник столичной команды сообщил на послематчевой пресс-конференции после поединка в Риме, передает iSport.ua.

Хацкевич остался доволен игрой Динамо после ничьей с Лацио

Как утверждает тренер, в матче конечно же были ошибки, однако сама оборона и атака заглаживали все минусы.

"Если говорить о моем выборе стартового состава, то оставить Хачериди в запасе было моим решением, что касается Шепелева, молодого парня, в плане игры вопрос, а у Мораеса после матча с Зарей была простуда, поэтому у нас не было выбора. Но, думаю, Артем сыграл на достаточно высоком уровне", - отметил Хачкевич.

При этом наставник киевского Динамо добавил, что в чемпионате не хватает подобных матчей, а именно на высоких скоростях. Кроме того, его подопечные прекрасно знают, что шансы в игре будут 50 на 50. В связи с этим окончательные результаты станут известны в Киеве.

Добавим, что совсем недавно Динамо сыграло вничью с Лацио (2:2) в первом поединке 1/8 финала Лиги Европы. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка пар 1/8 финала Лиги Европы, по итогам которой своего оппонента узнало киевское "Динамо".


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