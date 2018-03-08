15:31 08.03.2018 | Спорт | НовостиНовости Украины 100188127:labazovych
Первая ракетка Украины представила календарь на весеннюю часть сезона
Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина опубликовала свой календарь турниров на весну, в планах которого первая рекетка нашей страны планирует выступить на трех грунтовых соревнованиях перед Ролан Гаррос.
Об этом стало известно по материалам iSport.ua.
Как отмечается, совсем недавно украинская спортсменка одержала победу на выставочном турнире в Нью-Йорке. Таким образом, в дальнейшем Свитолину ждет борьба за титулы на двух хардовых первенствах, после чего начнется грунтовая часть сезона.
Элина приняла решение отказаться от защиты титула в Стамбуле и сконцентрироваться только на крупных соревнованиях. После стартовавшего Индиан-Уэллса украинку ждет выступление на не менее престижном Miami Open в США (20 марта — 1 апреля).
Также известно, что далее Свитолина перейдет на грунт и сыграет в Штутгарте (23-29 апреля), Мадриде (5-13 мая) и Риме (14-20 мая).
В прошлом году Элине удалось стать чемпионкой римского первенства, а в Мадриде украинка выбыла уже после первого раунда. В Штутгарте 23-летняя теннисистка выступит впервые в карьере.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинская профессиональная теннисистка Источник">Элина Свитолина рассказала, что для нее является главным жизненным приоритетом. Об этом четвертая ракетка мира сообщила по случаю победы турнира серии WTA Premier в Дубае, где в финале она обыграла россиянку Дарью Касаткину.