Первая ракетка Украины представила календарь на весеннюю часть сезона

Об этом стало известно по материалам iSport.ua.

Как отмечается, совсем недавно украинская спортсменка одержала победу на выставочном турнире в Нью-Йорке. Таким образом, в дальнейшем Свитолину ждет борьба за титулы на двух хардовых первенствах, после чего начнется грунтовая часть сезона.

Элина приняла решение отказаться от защиты титула в Стамбуле и сконцентрироваться только на крупных соревнованиях. После стартовавшего Индиан-Уэллса украинку ждет выступление на не менее престижном Miami Open в США (20 марта — 1 апреля).

Также известно, что далее Свитолина перейдет на грунт и сыграет в Штутгарте (23-29 апреля), Мадриде (5-13 мая) и Риме (14-20 мая).

В прошлом году Элине удалось стать чемпионкой римского первенства, а в Мадриде украинка выбыла уже после первого раунда. В Штутгарте 23-летняя теннисистка выступит впервые в карьере.