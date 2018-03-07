01:30 07.03.2018 | Спорт | Новости
100188006:Polishuk

Путин лично снялся в ролике к ЧМ по футболу - ВИДЕО

Президент России Владимир Путин лично принял участие в съемках ролика FIFA.

Путин лично снялся в ролике к ЧМ по футболу - ВИДЕО

В понедельник, 5 марта, ролик был опубликован на YouTube-канале FIFATV. При этом на видео российский президент наносит так называемый "сотый удар" по мячу, что символизирует оставшееся количество дней до начала ЧМ-2018. Также Путин отбил мяч головой.

В съемках приняли участие Диего Марадона, Роналдо, Карлес Пуйоль, Диего Форлан, Джей Джей Окоча, Уэйн Руни, Мирослав Клозе, Хорхе Кампос, Хидетоси Наката, Дмитрий Аленичев, Карлос Вальдерама, Давид Трезеге, Петер Шмейхель, а также президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино.

Напомним, чемпионат мира 2018 года должен состоятся в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

Вместе с тем, как сообщал УРА-Информ, Россия с 1 апреля может лишиться возможности принимать участие в конкурсах на проведение международных спортивных соревнований.


Поделиться
Читайте также:
 
Шесть украинских вузов попали в рейтинг лучших в 2018 году Апелляционный суд не стал увольнять Труханова с должности В Сирии разбился российский самолет, 32 человека погибли "Газпром" подал апелляцию на постановление арбитражного суда
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив