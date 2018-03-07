Путин лично снялся в ролике к ЧМ по футболу - ВИДЕО

В понедельник, 5 марта, ролик был опубликован на YouTube-канале FIFATV. При этом на видео российский президент наносит так называемый "сотый удар" по мячу, что символизирует оставшееся количество дней до начала ЧМ-2018. Также Путин отбил мяч головой.

В съемках приняли участие Диего Марадона, Роналдо, Карлес Пуйоль, Диего Форлан, Джей Джей Окоча, Уэйн Руни, Мирослав Клозе, Хорхе Кампос, Хидетоси Наката, Дмитрий Аленичев, Карлос Вальдерама, Давид Трезеге, Петер Шмейхель, а также президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино.

Напомним, чемпионат мира 2018 года должен состоятся в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

Вместе с тем, как сообщал УРА-Информ, Россия с 1 апреля может лишиться возможности принимать участие в конкурсах на проведение международных спортивных соревнований.