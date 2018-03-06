Свитолина лидировала на выставочном турнире в Нью-Йорке - ФОТО

Отмечается, что в соревнованиях брали участие лучшие из лучших. В четвертьфинале соревновались американка Коко Вандевей и словачка Даниэлу Гантухову, в конечном итоге украинка Элина Свитолина победила американку Винус Уильямс.

Также в полуфинале Свитолина разгромила Вандевей — 10:0, а Серена Уильямс уступила Чжан Шуай — 11:13. А уже в финале Элина уверенно победила Чжан Шуай со счётом 10:3.

За победу в "Tie Break Tens" Свитолина получит 250 тысяч долларов США.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", четвертая ракетка мира Элина Свитолина в четвертьфинале открытого чемпионата Австралии уступила бельгийке Элизе Мертенс, занимающей 37 строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации.