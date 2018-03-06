09:56 06.03.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Свитолина лидировала на выставочном турнире в Нью-Йорке - ФОТО

Украинская теннисистка Элина Свитолина с успехом сыграла в нью-йоркской арене Madison Square Garden на выставочном женском турнире Tie Break Tens обыграв Винус Уильямс, Коко Вандевей и Чжан Шуай. Об этом сообщается на сайте соревнований.

Свитолина лидировала на выставочном турнире в Нью-Йорке - ФОТО

Отмечается, что в соревнованиях брали участие лучшие из лучших. В четвертьфинале соревновались американка Коко Вандевей и словачка Даниэлу Гантухову, в конечном итоге украинка Элина Свитолина победила американку Винус Уильямс.

Также в полуфинале Свитолина разгромила Вандевей — 10:0, а Серена Уильямс уступила Чжан Шуай — 11:13. А уже в финале Элина уверенно победила Чжан Шуай со счётом 10:3.

За победу в "Tie Break Tens" Свитолина получит 250 тысяч долларов США.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", четвертая ракетка мира Элина Свитолина в четвертьфинале открытого чемпионата Австралии уступила бельгийке Элизе Мертенс, занимающей 37 строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации.


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