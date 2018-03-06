Козлова и Бондаренко не сумели попасть в основную сетку престижного турнира

Об этом сообщается на сайте соревнований.

Первая сеяная в отборе Катерина Козлова соревновалась с американкой обладательницей "wild card" Эшли Кретцер, уступив ей несколько позиций - 4:6, 1:6. При этом Козлова в первом сете вела 4:0.

Еще одна украинка Катерина Бондаренко на следующий день после своего финала на турнире серии WTA 125k не смогла преодолеть в борьбе Веру Лапко из Беларуси - 0:6, 3:6.

Добавим, что в основной сетке начнут выступление Элина Свитолинa и Лeся Цуренко.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", вторая ракетка Украины Олеся Цуренко будет играть в финале престижног теннисного турнира в Акапулько. В 1 финала Олесе удалось переиграть австралийку Дарью Гаврилову со счетом 6:2, 6:4, матч продлился 107 минут.