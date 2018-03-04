Сегодня стартует заключительный тур УПЛ

Столичный стадион НСК "Олимпийский" будет принимать луганскую "Зарю" и киевское "Динамо". Поддержка родных трибун очень необходима киевлянам, так как прошлые два спарринга "столичные" проиграли, дав возможность луганчанам добраться до бронзового места в рейтинговой таблице украинских команд.

Второй, не менее интересный поединок - это противостояние "Карпат" и "Шахтера". У "горняков" сейчас 32 победы на счету, девять у "Карпат" и 8 ничьих. Разница мячей составляет 98:35. Несмотря на значительное преимущество как в технике дриблинга, так и в контроле пространства на поле у "Шахтера", "Карпатам" уже удавалось одолеть "донецких".

На разогреве перед главными матчами вечера выступят "Мариуполь" - "Олимпик", а "Верес" в гостях проведет матч против "Стали". Поединки начнутся в 14:00 по Киеву.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно донецкий Шахтер подписал контракт с нападающим Манчестер Сити Оларенваджу Кайоде.