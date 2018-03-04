Французский "ПСЖ" провел победный матч на выезде

Гости без каких-либо проблем смогли обыграть своих коллег. Уже в начале первого тайма "парижанам" удалось взять голевое преимущество с помощью мяча Ди Марии. Победу в матче довершил Нкунку, который забил второй гол в ворота соперника.

Оставшаяся часть тайма прошла без серьезных происшествий, гости просто "дотягивали" свое преимущество до конца матча, а футболисты "Труа" несколько раз пытались контратаковать, разбиваясь о защиту "ПСЖ".

Примечательно, что на поле вышел Тимоти Веа, который является сыном экс-форварда "ПСЖ" и "Милана"”, а ныне президента Либерии Джорджа Веа. Сын именитого футболиста впервые показал себя в "большом" футболе. Парень является первым американцем в истории клуба, который сыграл в первой Лиге.

Как сообщалось в "УРА-Информ", президент Ла Лиги Хавьер Тебас хотел бы снова увидеть вингера ПСЖ Неймара в чемпионате Испании.