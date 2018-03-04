Андрей Павелко может войти в состав исполкома УЕФА

Об этом передает официальный сайт Федерации футбола Украины.

Сам Андрей считает, что ему предстоит тяжелая задача представлять интересы национального футбола на международной арене. Его кандидатура получила единогласную поддержку ФФУ.

Павелко имеет неплохие связи с действующим президентом УЕФА Александером Чефериным, который проводит прогрессивную политику в отношении футбольного соперничества и честности игры национальных клубов. Украинец пообещал опубликовать свою программу инноваций, которые помогут осовременить футбольную дисциплину в странах третьего мира.

Также он пообещал позаботиться о должном представительстве страны в УЕФА на время проведения Лиги Чемпионов.

"Это большая ответственность для меня и я благодарен за оказанное доверие", - отмечает Павеко.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Киеве на финал Лиги чемпионов ожидают 100 тысяч фанатов.