В Саудовской Аравии впервые в истории состоится женский марафон

Однако открытость забега остается под вопросов, так как его планируют провести в Мекке в закрытом стадионе без зрителей и СМИ.

Президент клуба "Аль-Вахда" Ахмед Тейиб утверждает, что в марафоне могут принимать участие все представительницы слабого пола от 18-ти лет. Победительницам забего будут вручены подарки и призы. Власти страны призвали организаторов забега принять во внимание факт наличия традиционной одежды, от которой спортсменкам не разрешили избавиться даже на время соревнований.

Тейиб расстроен тем, что забег пройдет "за закрытой дверью", однако первый полноценный национальный женский марафон под открытым небом запланирован на следующий год.

Мужчина утверждает, что посмотреть женские бега найдется много желающих, выручка будет колоссальной, как для него, так и для бюджета государства.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно саудиты разрешили женщинам смотреть футбол вживую.