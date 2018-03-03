03:00 03.03.2018 | Спорт | НовостиНовости Украины 100187755:nastya
У Шахтера появился новый форвард с Ман Сити – ВИДЕО
Донецкий Шахтер подписал контракт с нападающим Манчестер Сити Оларенваджу Кайоде. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Арендное соглашение рассчитано до конца сезона и включает опцию выкупа.
Ранее нигериец Кайоде выступал за швейцарский Люцерн, Маккаби (Нетания) и австрийскую Аустрию.
Первую часть сезона 24-летний Кайоде провел за клуб испанской Ли Лиги Жирону, сыграв 13 матчей в которых отдал 2 голевые передачи.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко стал лучшим в пятерке игроков Английской премьер-лиге. Эксперты портала поставили игроку семь с половиной баллов по итогам его игры с "Вест Бромвичем".