03:00 03.03.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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У Шахтера появился новый форвард с Ман Сити – ВИДЕО

Донецкий Шахтер подписал контракт с нападающим Манчестер Сити Оларенваджу Кайоде. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

У Шахтера появился новый форвард с Ман Сити – ВИДЕО

Арендное соглашение рассчитано до конца сезона и включает опцию выкупа.

Ранее нигериец Кайоде выступал за швейцарский Люцерн, Маккаби (Нетания) и австрийскую Аустрию.

Первую часть сезона 24-летний Кайоде провел за клуб испанской Ли Лиги Жирону, сыграв 13 матчей в которых отдал 2 голевые передачи.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко стал лучшим в пятерке игроков Английской премьер-лиге. Эксперты портала поставили игроку семь с половиной баллов по итогам его игры с "Вест Бромвичем".


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