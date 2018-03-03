Цуренко опять будет бороться за звание чемпионки турнира в Акапулько - ВИДЕО

В 1 финала Олесе удалось переиграть австралийку Дарью Гаврилову со счетом 6:2, 6:4, матч продлился 107 минут.

Теперь украинка встретиться со швейцаркой Штефани Фегеле, которая смогла одолеть шведку Ребекку Петерсон.

Обе спортсменки уже не первый раз будут встречаться на корте, преимущество сохраняется за Цуренко, которая смогла переиграть Фегеле четыре раза, против одного раза за соперницей.

Как сообщалось в "УРА-Информ", первая ракетка Украины Элина Свитолина проведет товарищеский поединок с американкой Винус Уильямс в рамках теннисного турнира Tie Break Tens.