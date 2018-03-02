Украинская паралимпийская сборная отправилась на зимние Олимпийские игры-2018

Защищать спортивные интересы старны в Южную Корею отправились 50 спортсменов.

По словам министр спорта Украины Игоря Жданова, впервые в истории Олимпийских игр украинские паралимпийские атлеты будут награждаться такими же призами как и олимпийцы. В случае победы наших спортсменов на соревнованиях министр пообещал щедро наградить каждого за принесенную медаль.

За золотую медаль атлет получит 125 тысяч долларов США в гривнах по курсу НБУ. За "серебро" - 80 тысяч долларов, 55 тысяч американских долларов за "бронзу". Соревнования в Пхенчхане стартуют девятого марта и продлятся до 18 марта. Для иностранных спортсменов подготовят соответствующие условия в олимпийском городке, с каждой командой будет работать наставник и переводчики.

Напомним, что украинские олимпийцы смогли завоевать лишь одно золото в лыжном фристайле благодаря усилиям Александра Авраменко.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее в Южной Корее прошла церемония закрытия Олимпиады-2018.