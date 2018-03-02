Свитолина отправилась покорять Нью-Йорк

Для Свитолиной Уильямс уже знакомая соперница, теннисистки уже встречались на корте в 2015 году в Риме и Торонто. Общий счет встреч - 1:1, американка планирует взять матч-реванш у нашей спортсменки. Результат поединка может повлиять на перемещение теннисисток в общем рейтинге топ-игроков дисциплины.

Формат спарринга пройдет в режиме тайм-брейков до 10 очков. Победивший получит четверть млн долларов.

В рамках соревнований также состоятся следующие поединки:

- Даниэла Хантухова - Коко Вандевей;

- Винус Уильямс - Элина Свитолина;

- Серена Уильямс - Марион Бартоли;

- Сорана Кырстя - Чжан Шуай.

Участницы будут разыгравать точно такие же суммы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно украинская профессиональная теннисистка Элина Свитолина рассказала, что для нее является главным жизненным приоритетом.