21:55 02.03.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Свитолина отправилась покорять Нью-Йорк

Первая ракетка Украины Элина Свитолина проведет товарищеский поединок с американкой Винус Уильямс в рамках теннисного турнира Tie Break Tens. Об этом передает официальный сайт соревнований.

Свитолина отправилась покорять Нью-Йорк

Для Свитолиной Уильямс уже знакомая соперница, теннисистки уже встречались на корте в 2015 году в Риме и Торонто. Общий счет встреч - 1:1, американка планирует взять матч-реванш у нашей спортсменки. Результат поединка может повлиять на перемещение теннисисток в общем рейтинге топ-игроков дисциплины.

Формат спарринга пройдет в режиме тайм-брейков до 10 очков. Победивший получит четверть млн долларов.

В рамках соревнований также состоятся следующие поединки:

- Даниэла Хантухова - Коко Вандевей;

- Винус Уильямс - Элина Свитолина;

- Серена Уильямс - Марион Бартоли;

- Сорана Кырстя - Чжан Шуай.

Участницы будут разыгравать точно такие же суммы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно украинская профессиональная теннисистка Элина Свитолина рассказала, что для нее является главным жизненным приоритетом.


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