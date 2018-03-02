14:30 02.03.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
100187701:labazovych

Шелестюк желает выйти на ринг с топ-боксерами

Бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года, обладатель регионального титула WBO NABO в полусреднем весе Тарас Шелестюк желает победить даже действующих чемпионов мира.

Шелестюк желает выйти на ринг с топ-боксерами

Об этом стало известно по материалам iSport.ua.

Сообщается, что украинский боксер хочет провести поединки с Китом Турманом, Дэнни Гарсией, Эрролом Спенсом, Шоном Портером или победителем встречи между Теренсом Кроуфордом и Джеффом Хорном. Также Шелестюк уверен, что у него достаточно умений и знаний для победы указанных спортсменов.

В настоящее время украинец ищет возможность для проведения поединков.

"Я тяжело работаю в зале, недавно я спарринговал с Виктором Ортисом, тогда он готовился ко встрече с Девоном Александером", - отметил он.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", британский боксер полутяжелого веса Скотт Уэстгарт умер после того, как справедливо добыл победу над Деком Спеллманом. Он начал заниматься боксом в 24 года. Кроме того, на профессиональном ринге Уэстгарт провел 10 боев, в которых одержал семь побед при двух ничьих и одном поражении.


Поделиться
Читайте также:
 
Через несколько часов в Киев прибудут двое заложников Кремля, - Ирина Геращенко Президент Украины поблагодарил Трампа за Javelin Кабмин рекомендует вузам, школам и детсадам приостановить занятия до 6 марта, - Насалик В Армении избрали нового главу государства
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив