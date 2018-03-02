Шелестюк желает выйти на ринг с топ-боксерами

Об этом стало известно по материалам iSport.ua.

Сообщается, что украинский боксер хочет провести поединки с Китом Турманом, Дэнни Гарсией, Эрролом Спенсом, Шоном Портером или победителем встречи между Теренсом Кроуфордом и Джеффом Хорном. Также Шелестюк уверен, что у него достаточно умений и знаний для победы указанных спортсменов.

В настоящее время украинец ищет возможность для проведения поединков.

"Я тяжело работаю в зале, недавно я спарринговал с Виктором Ортисом, тогда он готовился ко встрече с Девоном Александером", - отметил он.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", британский боксер полутяжелого веса Скотт Уэстгарт умер после того, как справедливо добыл победу над Деком Спеллманом. Он начал заниматься боксом в 24 года. Кроме того, на профессиональном ринге Уэстгарт провел 10 боев, в которых одержал семь побед при двух ничьих и одном поражении.