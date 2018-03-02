03:00 02.03.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Ломаченко упражняется с лопатой вместо дворника - ФОТО

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко решил занятся спортом необычным способом. Так, для того чтобы оставатся всегда в форрме, украинский боксер стал разгребать снег в родном Белгород-Днестровском.

Ломаченко упражняется с лопатой вместо дворника - ФОТО

Об этом спортсмен рассказал в своем Instagram.

Как сообщил Василий, в результате сильных снегопадов ему пришлось расчищать дорогу перед боксерским клубом "Аккерман". Так, на просьбу товарища за кадром передать "привет пацанам на Юге Америки" он отреагировал весьма нестандартно.

"Пусть подтягиваются, лопаты есть еще", - сказал спортсмен.

Кстати, следующий поединок украинец проведет 12 мая в Нью-Йорке.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Чемпион мира в полулёгкой и лёгкой весовых категориях Хорхе Линарес может выйти на ринг с украинским чемпионом Василием Ломаченко уже весной.


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