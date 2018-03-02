Ломаченко упражняется с лопатой вместо дворника - ФОТО

Об этом спортсмен рассказал в своем Instagram.

Как сообщил Василий, в результате сильных снегопадов ему пришлось расчищать дорогу перед боксерским клубом "Аккерман". Так, на просьбу товарища за кадром передать "привет пацанам на Юге Америки" он отреагировал весьма нестандартно.

"Пусть подтягиваются, лопаты есть еще", - сказал спортсмен.

Кстати, следующий поединок украинец проведет 12 мая в Нью-Йорке.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Чемпион мира в полулёгкой и лёгкой весовых категориях Хорхе Линарес может выйти на ринг с украинским чемпионом Василием Ломаченко уже весной.