14:50 01.03.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Украинка завоевала серебро на индивидуальной гонке юниорского чемпионата мира

На юниорском чемпионате мира украинская биатлонистка Анна Кривонос стала серебряным призером в индивидуальной гонке. Об этом сообщает Biathlon.com.ua.

Украинка завоевала серебро на индивидуальной гонке юниорского чемпионата мира

Отмечается, что борьба за медаль была нелегкой, после четырех огневых рубежей с двумя минутами штрафа, Анна сумела обойти нескольких быстрых соперниц и финишировать второй.

Одержать первое место Кривонос помешала польская биатлонистка Камила Жук, которая буквально пролетела над трассой. Поэтому на два промаха в стрельбе Жук даже не обратила внимание, выиграв у всех соперниц более трех минут.

Также от Украины соревновались и другие спортсменки. Анна Коваленко с четырьмя минутами штрафа и Валерия Дмитренко - с шестью расположились по соседству на 38-й и 39-й позициях.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", сборная украинских мужчин по биатлону не сумели пробиться в индивидуальной гонке чемпионата Европы, котороя стартовала в итальянском Риднау.


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