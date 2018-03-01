Поединок с Ломаченко может состояться этой весной, - Линарес

Об этом информирует Yahoo Sport.

Как отмечается, поединок очень трудно заполучить в указанную дату. Однако, как отметил промоутер венесуэльского боксера Эрик Гомес, бой должен состоятся несмотря ни на что.

Также Гомес добавил, что они сейчас работают над его организацией.

"Мы сотрудничаем с ESPN, у нас с ними контракт. Мы предлагаем провести бой Ломаченко - Линарес 12 мая, но немного сместить по времени. ESPN рассматривает наше предложение и мы надеемся на положительный ответ", - добавил он.

Напмоним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинский чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко (9-1, 7 КО) заявил, что намерен провести яркий поединок против Гильермо Ригондо, владеющим титулом WBA во втором легчайшем весе.