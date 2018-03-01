19:19 01.03.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Капитан "Черноморца" не выйдет на поле в следующих матчах

Капитан одесского "Черноморца" Кирилл Ковалец получил дисквалификацию на участие в двух играх своей команды в составе своей команды. Об этом передает официальный сайт ФФУ.

Капитан

Причиной для жесткого решения контрольно-дисциплинарного комитета Федерации футбола Украины послужили действия футболиста во время матча "моряков" с "Карпатами". Ковалец не просто "зацепил", как утверждает сам игрок, а намеренно ударил футбольного коллегу соперника - Назара Вербного. Судья моментально удалил Ковальца с поля и наградил его красной карточкой.

Позже футболист "Черноморца" публично извинился за свое непрофессиональное поведение, а также лично звонил Вербному, чтобы в телефонном разговоре "замять" неприятную ситуацию. Ковалец признал, что повел себя неправильно, а потому решение комитета ФФУ целиком и полностью отвечает грубым действиям футболиста.

Таким образом, Ковалец пропустит матч одесситов с "Ворсклой".

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно одесский "Черноморец" у себя дома принимал западноукраинские " Карпаты".


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