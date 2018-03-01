Капитан "Черноморца" не выйдет на поле в следующих матчах

Причиной для жесткого решения контрольно-дисциплинарного комитета Федерации футбола Украины послужили действия футболиста во время матча "моряков" с "Карпатами". Ковалец не просто "зацепил", как утверждает сам игрок, а намеренно ударил футбольного коллегу соперника - Назара Вербного. Судья моментально удалил Ковальца с поля и наградил его красной карточкой.

Позже футболист "Черноморца" публично извинился за свое непрофессиональное поведение, а также лично звонил Вербному, чтобы в телефонном разговоре "замять" неприятную ситуацию. Ковалец признал, что повел себя неправильно, а потому решение комитета ФФУ целиком и полностью отвечает грубым действиям футболиста.

Таким образом, Ковалец пропустит матч одесситов с "Ворсклой".

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно одесский "Черноморец" у себя дома принимал западноукраинские " Карпаты".