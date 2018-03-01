Цуренко удалось выйти в четвертьфинал турнира в Акапулько

Об этом сообщается на сайте соревнований.

Отмечается, что в поединке второго круга Цуренко уверенно обыграла австралийку Арину Родионову со счетом 6:3, 6:1 и вышла в четвертьфинал.

Путевку в полуфинал посеянная в Акапулько под 7-м номером Цуренко разыграет с победительницей противостояния между Беатрис Хаддад Мая из Бразилии и второй сеяной француженкой сербского происхождения Кристиной Младенович.

Добавим, что прошлом году в финале мексиканского турнира Леся Цуренко победила Младенович.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", украинская теннисистка Екатерина Козлова будет сражаться за чемпионство престижного турнира WTA в Тайбэе.