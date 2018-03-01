08:57 01.03.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Цуренко удалось выйти в четвертьфинал турнира в Акапулько

В мексиканском Акапулько вторая ракетка Украины Леся Цуренко продолжает защиту титула на турнире Женской теннисной ассоциации, призовой фонд которой составляет 250 тысяч долларов.

Цуренко удалось выйти в четвертьфинал турнира в Акапулько

Об этом сообщается на сайте соревнований.

Отмечается, что в поединке второго круга Цуренко уверенно обыграла австралийку Арину Родионову со счетом 6:3, 6:1 и вышла в четвертьфинал.

Путевку в полуфинал посеянная в Акапулько под 7-м номером Цуренко разыграет с победительницей противостояния между Беатрис Хаддад Мая из Бразилии и второй сеяной француженкой сербского происхождения Кристиной Младенович.

Добавим, что прошлом году в финале мексиканского турнира Леся Цуренко победила Младенович.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", украинская теннисистка Екатерина Козлова будет сражаться за чемпионство престижного турнира  WTA в Тайбэе.


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