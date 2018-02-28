19:15 28.02.2018 | Спорт | Новости
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Международный олимпийский комитет снял санкции с России

В Международном олимпийском комитете полностью востановили членство Олимпийского комитета России в организации. Об этом сообщил член МОК Шамиль Тарпищев, передает РБК.

Международный олимпийский комитет снял санкции с России

По его словам, все прошло очень процедурно, поэтому руководству России не пришлось ничего делать для восстановление членства ОКР, ведь оно произошло автоматически.

Такую же информацию подтвердил первый вице-президент Федерации керлинга России Андрей Созин. 

"Я сильно переживал, мне бы хотелось, чтобы эта история с допингом уже закрылась. Тем более, многие обязательства мы выполнили и поняли, что никакого системного допинга у нас нет," – отметил Созин.

Кстати, в декабре 2017 года Международный олимпийский комитет лишил олимпийский комитет России членства в организации и не допустил сборную РФ к Олимпиаде. К слову, а те российские спортсмены, которые были допущены к Зимней Олимпиаде-2018 в Пхенчьхане, были вынуждены выступать под нейтральным флагом, как Олимпийские атлеты из России.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Международный олимпийский комитет может одобрить участие в Олимпиаде-2018 года 13 российских спортсменов, которые смогли пройти проверку на отсутствие допинга.


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