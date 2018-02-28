Элина Свитолина рассказала о главной цели в жизни

Об этом трубят украинские СМИ.

Как призналась Свитолина, сейчас времени на ее личную жизнь просто нет. В настоящее время она уделяет большинство времени - тннису. Паскольку, как считает спортсменка, сейчас необходимо работать в 3-4 раза больше для лучшего результата.

"Когда выходишь на более высокий уровень, надо выигрывать только крупные турниры. Там уже идет большее количество очков. Каждый день тренироваться, каждый день на все 100% выкладываться на тренировках, на турнирах", - призналась теннисистка.

Также она считает, что для развития спортсмена в Украине важна спонсорская поддержка.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в финале турнира в Брисбене украинская теннисистка Элина Свитолина выиграла первый же турнир в новом сезоне. Наша спортсменка разгромила представительницу Беларуси Александру Саснович.