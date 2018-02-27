В Борисполе встретили Олимпийскую сборную Украины - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба НОК Украины.

Отметим, что прямиком из Кореи вернулись в украинскую столицу - шеф миссии олимпийской команды Анна Сорокина, а также представители горнолыжного спорта, лыжных гонок, сноубординга, фигурного катания, фристайла.

Тем не менее больше всего внимание было уделено триумфатору Олимпийских игр-2018 Александру Абраменко. И это даже не удивительно, поскольку именно он принес Украине золото в фристайле.

Также поздравить чемпиона приехали вице-президент Национального олимпийского комитета Украины Равиль Сафиуллин, заместитель Министра молодежи и спорта Украины Николай Даневич, руководитель Департамента Олимпийских видов спорта Министерства молодежи и спорта Украины Роман Вирастюк, представители Министерства обороны Украины, спортивных обществ, федераций, журналисты, болельщики и друзья спортсменов.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", совсем недавно в Пхенчхане состоялась официальная церемония награждения украинского фристайлиста Александра Абраменко, который накануне в соревнованиях по лыжной акробатике получил золотую медаль Олимпийских игр 2018 года.