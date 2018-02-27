14:27 27.02.2018 | Спорт | Новости
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Россия лишена права на провождение международных соревнований

Согласно стандартам Всемирного антидопингового агентства с первого апреля 2018 года Российская Федерация не сможет проводить на своей территории международные спортивные соревнования. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Россия лишена права на провождение международных соревнований

Отмечается, что уже утвержденные старты в России не отменят.

Такие правила будут действовать до тех пор, пока РУСАДА не будет восстановлено в правах, никакие новые заявки России на проведение международных соревнований, поданные в международные федерации, подписавшие кодекс ВАДА, даже не будут рассматриваться.

Так, с теми турнирами с которыми подписаны контракты ничего не будет. Уже после окончания срока их действия у России не будет никаких чемпионатов мира и Европы, никаких этапов авто- и мотогонок, включая Формулу-1, никаких этапов Кубков мира по любому виду спорта, шахматных Олимпиад, Универсиад и Всемирных военных игр.

Однако, соревнования которые проводятся организациями, не подписывавшими кодекс ВАДА, под этот запрет не попадают. В таком случае,  футбольные еврокубки и матчи недавно созданной Лиги наций не под угрозой, отмечает издание.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", еще одна российская спортсмена попалась на допинге на Олимпийских играх в Южной Корее. Допинг-проба российской бобслеистки Надежды Сергеевой дала положительны результат. 


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