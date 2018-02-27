Россия лишена права на провождение международных соревнований

Отмечается, что уже утвержденные старты в России не отменят.

Такие правила будут действовать до тех пор, пока РУСАДА не будет восстановлено в правах, никакие новые заявки России на проведение международных соревнований, поданные в международные федерации, подписавшие кодекс ВАДА, даже не будут рассматриваться.

Так, с теми турнирами с которыми подписаны контракты ничего не будет. Уже после окончания срока их действия у России не будет никаких чемпионатов мира и Европы, никаких этапов авто- и мотогонок, включая Формулу-1, никаких этапов Кубков мира по любому виду спорта, шахматных Олимпиад, Универсиад и Всемирных военных игр.

Однако, соревнования которые проводятся организациями, не подписывавшими кодекс ВАДА, под этот запрет не попадают. В таком случае, футбольные еврокубки и матчи недавно созданной Лиги наций не под угрозой, отмечает издание.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", еще одна российская спортсмена попалась на допинге на Олимпийских играх в Южной Корее. Допинг-проба российской бобслеистки Надежды Сергеевой дала положительны результат.