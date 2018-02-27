Объявлен состав сборной Украины на Паралимпиаду-2018

Отмечается, что украинские спортсмены будут соревноваться в трех видах спорта: лыжных гонках, биатлоне и горных лыжах, сообщает Министерство молодежи и спорта Украины.

Десять спортсменов, которые вошли в состав сборной, это лидеры, или гайды, сопровождающие незрячих атлетов и атлетов с нарушениями зрения на лыжной трассе во время соревнований.

К слову, зимние Паралимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 18 марта.

На прошлых Паралимпийских играх Украина завоевала 25 медалей и заняла четвертое командное место.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Международный олимпийский комитет может одобрить участие в Олимпиаде-2018 года 13 российских спортсменов, которые смогли пройти проверку на отсутствие допинга.