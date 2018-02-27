Боксер Скотт Уэстгарт скончался после победы

Об этом сообщает ВВС.

Как отмечается, бой состоялся 24 февраля в Донкастере и продолжался десять раундов. Во время боя оба боксера оказывались в нокдауне, однако все же судьи отдали победу Уэстгарту по очкам.

Так, после поединка Скотт потерял сознание и был доставлен в госпиталь с подозрением на кровоизлияние в мозг. К сожалению, медики не смогли спасти боксера, который так и не приходил в сознание после победы.

Стоит добавить, что Уэстгарт начал заниматься боксом в 24 года. Кроме того, на профессиональном ринге Уэстгарт провел 10 боев, в которых одержал семь побед при двух ничьих и одном поражении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинский боксер Александр Усик в финальном поединка чемпионата имени Мухаммеда Али выйдет на ринг против россиянина Мурата Гассиева.