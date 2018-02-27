01:00 27.02.2018 | Спорт | Новости
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Боксер Скотт Уэстгарт скончался после победы

Британский боксер полутяжелого веса Скотт Уэстгарт умер после того, как справедливо добыл победу над Деком Спеллманом.

Боксер Скотт Уэстгарт скончался после победы

Об этом сообщает ВВС.

Как отмечается, бой состоялся 24 февраля в Донкастере и продолжался десять раундов. Во время боя оба боксера оказывались в нокдауне, однако все же судьи отдали победу Уэстгарту по очкам.

Так, после поединка Скотт потерял сознание и был доставлен в госпиталь с подозрением на кровоизлияние в мозг. К сожалению, медики не смогли спасти боксера, который так и не приходил в сознание после победы.

Стоит добавить, что Уэстгарт начал заниматься боксом в 24 года. Кроме того, на профессиональном ринге Уэстгарт провел 10 боев, в которых одержал семь побед при двух ничьих и одном поражении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинский боксер Александр Усик в финальном поединка чемпионата имени Мухаммеда Али выйдет на ринг против россиянина Мурата Гассиева.

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