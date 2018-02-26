Украинская сборная по стрельбе завоевала золото на ЧЕ

Отмечается, что в командном турнире в стрельбе из пневматического пистолета победили украинцы Павел Коростылев, Олег Омельчук и Виктор Банкин. Уже в финале соревнований украинская команда сумела опередить соперников из Сербии со счетом – 21:15.

Также на подиум поднялись украинцы Анна Ильина и Олег Царьков, которые завоевали бронзу в стрельбе из пневматической винтовки в миксте с результатом 431,9 очков.

Еще один украинский дуэт Мария Войцеховская и Сергей Кулиш также вышел в финал, но там занял пятое место (346,1), не дотянув до медали.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", стало известно расписание финальный соревнований зимней Олимпиады в Пхенчхане 2018 года. Финальные поединки ожидаются в таких дисциплинах: фигурное катание, фристайл, конькобежный спорт и биатлон.