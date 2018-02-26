08:21 26.02.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Украинская сборная по стрельбе завоевала золото на ЧЕ

В венгерском городе Дьоре на чемпионате Европы по стрельбе из пневматического оружия украинцы получила первую золотую медаль. Об этом сообщается на сайте соревнований.

Украинская сборная по стрельбе завоевала золото на ЧЕ

Отмечается, что в командном турнире в стрельбе из пневматического пистолета победили украинцы Павел Коростылев, Олег Омельчук и Виктор Банкин. Уже в финале соревнований украинская команда сумела опередить соперников из Сербии со счетом – 21:15.

Также на подиум поднялись украинцы Анна Ильина и Олег Царьков, которые завоевали бронзу в стрельбе из пневматической винтовки в миксте с результатом 431,9 очков.

Еще один украинский дуэт Мария Войцеховская и Сергей Кулиш также вышел в финал, но там занял пятое место (346,1), не дотянув до медали.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", стало известно расписание финальный соревнований зимней Олимпиады в Пхенчхане 2018 года. Финальные поединки ожидаются в таких дисциплинах: фигурное катание, фристайл, конькобежный спорт и биатлон.

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