УЕФА увеличил призовой фонд чемпионата Европы-2020 - ФОТО

Отмечается, что 24 команды, которые примут участие в чемпионате Европы, разделят между собой 371 млн евро призовых. Призовые победителя составят 34 млн евро. Каждый участник получит минимум 1,25 млн евро.

Призовой фонд чемпионата Европы 2016 года во Франции составил 301 млн евро, а сборная Португалии, ставшая чемпионом, получила 25,5 млн евро.

К слову, Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля. Впервые турнир пройдет сразу в 12 городах: Лондон, Мюнхен, Баку, Санкт-Петербург, Рим, Копенгаген, Бухарест, Амстердам, Дублин, Бильбао, Будапешт, Глазго. Полуфиналы и финал турнира примет Лондон.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", городской председатель Виталий Кличко заявил, что столица должна наилучшим образом организовать финал Лиги чемпионов УЕФА в мае и продемонстрировать способность города проводить мероприятия такого уровня.