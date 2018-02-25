В Корее официально закрылась Олимпиада-2018 - ФОТО

Сегодня состоялось официальное закрытие Игр-2018. Как сказано на официальном Twitter Олимпиады всего на зимней Олимпиаде было разыграно 102 комплекта наград в 15-ти видах спорта.

Украина заняла итоговое 22-е место с одной золотой медалью. Вместе с тем победителем Олимпиады в общем командном зачете стала Норвегия. Ее спортсмены завоевали 39 медалей, из которых 14 - золотых.

Второе место - за Германией. В ее активе 31 медаль, из которых 14 золотых. На третьем месте - Канада с 31 медалью из которых 11 золотых.

Самым титулованным спортсменом Олимпиады стала легендарная лыжница Марит Бьорген. На ее счету пять медалей, из которых две - золотые.

Напомнми, как сообщал УРА-Информ, золотую медаль для Украины завоевал Александр Абраменко. Он стал олимпийским чемпионом во фристайле на зимней Олимпиаде в Южной Корее.