Южнокорейцы устроили целое шоу во время церемонии закрытия Олимпийских игр-2018 - ФОТО

Стадионом прошлись национальные сборные с медалями и флагами. Мероприятия открывали южнокорейские танцоры и певцы, под конец парада спортивных делегаций организаторы устроили грандиозный салют.

Атлеты прошлись под национальными знаменами, кроме российских спортсменов. Всех зрителей развлекают символы олимпийских игр.

Как сообщалось в "УРА-Информ", сегодня, 25 февраля в 13:00 по Киеву стартовала церемония закрытия ХХIII зимних Олимпийских игр-2018.