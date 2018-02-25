15:38 25.02.2018 | Спорт | Новости
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Южнокорейцы устроили целое шоу во время церемонии закрытия Олимпийских игр-2018 - ФОТО

 В Южной Корее стартовала церемония закрытия Олимпиады-2018. Об этом передает официальный сайт соревнований.

Южнокорейцы устроили целое шоу во время церемонии закрытия Олимпийских игр-2018 - ФОТО

Стадионом прошлись национальные сборные с медалями и флагами. Мероприятия открывали южнокорейские танцоры и певцы, под конец парада спортивных делегаций организаторы устроили грандиозный салют.

Атлеты прошлись под национальными знаменами, кроме российских спортсменов. Всех зрителей развлекают символы олимпийских игр.

Как сообщалось в "УРА-Информ", сегодня, 25 февраля в 13:00 по Киеву стартовала церемония закрытия ХХIII зимних Олимпийских игр-2018.

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