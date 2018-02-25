04:00 25.02.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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"Черноморец" и "Карпаты" не смогли определить победителя

Одесский "Черноморец" у себя дома принимал западноукраинские "Карпаты". Об этом официальный сайт одесситов.

У гостей образовалась значительная брешь в составе. Карпаты приехали на матч без Артема Федецкого (дисквалификация), Олега Голодюка и Андрея Нестерова (травмы). 

В первом у обеих команд было много моментов для реализации голевых моментов, однако погодные условия каждый раз спасали штрафные площадки то одной, то другой команды. 

Во втором тайме гости решили играть в активный футбол, пространство в первые 15-ть минут было под контролем "Карпат". Карраскаль по центру отдал скрытый пас на Марьяна, который перенаправил мяч прямо вратарю. Замтем у Акулинина появился шанс выдвинуть свою команду вперед, но удар игрока пролетел выше ворот.

Встреча закончилась дружеской ничьей.

На данный момент обе команды не являются явными претендентами на чемпионство в УПЛ, "Карпаты" находятся на 9-ой строчке, "моряки" на 11-ой.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно полузащитник львовского клуба "Карпаты" Игорь Худобяк больше не является капитаном клуба. 

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