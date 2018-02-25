11:55 25.02.2018 | Спорт | Новости
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"Барселона" дома разгромила "Жирону"

Каталонская "Барселона" без проблем переиграла ФК "Жирону" в очередном поединке Примеры. Об этом передает официальный сайт "сине-гранатовых".

Первый тайм начался под стремительные контратаки гостей, уже на пятой минуте матча каталонцы отставали на одно очко. К 30-ой минуте матча стало ясно, что соперник постепенно выдохся и "Барса" взяла мяч под свой контроль. 

К концу первого тайма хозяева практически "ночевали" в штрафной площадке соперника.  забивали дважды Месси и еще раз Суарес.

Во втором тайме Суарес продолжил свою голевую серию, футболист сумел оформить хэт-рик. "Золото" гол в ворота "Жироны" забил Коутиньо. Итоговый счет встречи - 6:1.

Одновременно с "Барселоной" мадридский "Реал" разгромил "Алавес" - 4:0,  "Сельта" обыграла дома “Эйбар” в "сухую", а “Леганес” с “Лас-Пальмасом” разыграли ничейный результат.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно каталонская "Барселона" разгромила " Эбар" у себя дома. 

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