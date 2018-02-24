01:00 24.02.2018 | Спорт | НовостиНовости Украины 100187219:test
Свитолина стала финалисткой крупного турнира в Дубае - ВИДЕО
Первая ракетка Украины Элина Свитолина смогла переиграть немку Анжелик Кербер и стать первой претенденткой на титул чемпионки WTA Premier. Об этом передает официальный сайт соревнований.
Поединок двух теннисисток длился полтора часа.Украинке очень тяжело далась победа со счетом 6:2, 6:3. Спортсменке удалось взять несколько чужих подач и выполнить четыре подачи на вылет. Кербер же ошибалась намного больше - на ее счету всего один эйс, семь двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта.
Следующий матч ей предстоит сыграть с 24 ракеткой мира Дарьей Касаткиной из России, которая ранее обыграла соперницу из Испании.
Как сообщалось в "УРА-Информ", украинская теннисистка Элина Свитолина номинирована на звание лучшей теннисистки января.