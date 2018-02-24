Свитолина стала финалисткой крупного турнира в Дубае - ВИДЕО

Поединок двух теннисисток длился полтора часа.Украинке очень тяжело далась победа со счетом 6:2, 6:3. Спортсменке удалось взять несколько чужих подач и выполнить четыре подачи на вылет. Кербер же ошибалась намного больше - на ее счету всего один эйс, семь двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта.

Следующий матч ей предстоит сыграть с 24 ракеткой мира Дарьей Касаткиной из России, которая ранее обыграла соперницу из Испании.

Как сообщалось в "УРА-Информ", украинская теннисистка Элина Свитолина номинирована на звание лучшей теннисистки января.