01:00 24.02.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Свитолина стала финалисткой крупного турнира в Дубае - ВИДЕО

Первая ракетка Украины Элина Свитолина смогла переиграть немку Анжелик Кербер и стать первой претенденткой на титул чемпионки WTA Premier. Об этом передает официальный сайт соревнований.

Свитолина стала финалисткой крупного турнира в Дубае - ВИДЕО

Поединок двух теннисисток длился полтора часа.Украинке очень тяжело далась победа со счетом 6:2, 6:3. Спортсменке удалось взять несколько чужих подач и выполнить четыре подачи на вылет. Кербер же ошибалась намного больше  - на ее счету всего один эйс, семь двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта. 

Следующий матч ей предстоит сыграть с 24 ракеткой мира Дарьей Касаткиной из России, которая ранее обыграла соперницу из Испании.

Как сообщалось в "УРА-Информ", украинская теннисистка Элина Свитолина номинирована на звание лучшей теннисистки января. 

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