14:54 24.02.2018 | Спорт | Новости
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Сборная Норвегии смогла завоевать рекордное количество медалей на Олимпиаде-2018 - ФОТО

Сборная Норвегии смогла побить собственный рекорд по количеству завоеванных медалей на зимней Олимпиаде-2018. Об этом передает сайт статистики олимпийских видов спорта.

Сборная Норвегии смогла завоевать рекордное количество медалей на Олимпиаде-2018 - ФОТО

Норвегия смогла установить новый рекорд, который ранее принадлежал сборной Канады в  2010 году - 37 медалей. Сейчас у норвежцев 13 золотых наград, 14 серебряных и 11 бронзовых. Атлеты занимают первое место в талице лидеров зимних олимпийских игр.

За ней следуют Германия (13/7/6) и Канада (11/8/9). США на четвертом месте (8/8/6).

Сегодня, 24 февраля в Пхенчхане проходит завершающий этап соревнований, 25 февраля состоится церемония закрытия соревнований.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее фристайлистка из Канады выиграла золото в ски-кроссе на Олимпиаде-2018.

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