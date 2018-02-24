Сборная Норвегии смогла завоевать рекордное количество медалей на Олимпиаде-2018 - ФОТО

Норвегия смогла установить новый рекорд, который ранее принадлежал сборной Канады в 2010 году - 37 медалей. Сейчас у норвежцев 13 золотых наград, 14 серебряных и 11 бронзовых. Атлеты занимают первое место в талице лидеров зимних олимпийских игр.

За ней следуют Германия (13/7/6) и Канада (11/8/9). США на четвертом месте (8/8/6).

Сегодня, 24 февраля в Пхенчхане проходит завершающий этап соревнований, 25 февраля состоится церемония закрытия соревнований.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее фристайлистка из Канады выиграла золото в ски-кроссе на Олимпиаде-2018.