Жребий определил соперника киевского "Динамо" в 1/8 финала Лиги Европы - ФОТО

Отмечается, что в борьбе за путевку в четвертьфинал турнира украинские футболисты сразятся с итальянским "Лацио", занимающим в серии А четвертое место. Первая встреча команд состоится 8 марта в Риме, ответная — 15 марта в Киеве.

К слову, успешное выступление в турнире уже принесло "Динамо" 6 миллионов 10 тысяч евро призовых от УЕФА: 2,6 млн -- за выход в группу. Добавим, что проход команды в четвертьфинал турнира УЕФА оценивает в 1 миллион евро призовых.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Киевский городской совет одобрил выделение 25 млн гривен на организацию финальных матчей мужской и женской Лиги чемпионов УЕФА в мае 2018 года.