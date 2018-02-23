14:51 23.02.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Жребий определил соперника киевского "Динамо" в 1/8 финала Лиги Европы - ФОТО

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка пар 1/8 финала Лиги Европы, по итогам которой своего оппонента узнало киевское "Динамо".

Жребий определил соперника киевского

Отмечается, что в борьбе за путевку в четвертьфинал турнира украинские футболисты сразятся с итальянским "Лацио", занимающим в серии А четвертое место. Первая встреча команд состоится 8 марта в Риме, ответная — 15 марта в Киеве.

К слову, успешное выступление в турнире уже принесло "Динамо" 6 миллионов 10 тысяч евро призовых от УЕФА: 2,6 млн -- за выход в группу. Добавим, что проход команды в четвертьфинал турнира УЕФА оценивает в 1 миллион евро призовых.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Киевский городской совет одобрил выделение 25 млн гривен на организацию финальных матчей мужской и женской Лиги чемпионов УЕФА в мае 2018 года.

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