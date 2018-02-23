05:00 23.02.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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В пятницу Пхенчхане стартует ключевой этап соревнований по биатлону

Стало известно расписание финальный соревнований зимней Олимпиады в Пхенчхане 2018 года. Об этом передает официальный сайт соревнований.

В пятницу Пхенчхане стартует ключевой этап соревнований по биатлону

В пятницу, 23 февраля будет разыграно четыре комплекта медалей. Финальные поединки ожидаются в таких дисциплинах: фигурное катание, фристайл, конькобежный спорт и биатлон. 

Как и прежде лидерами соревнований остаются немцы, им в затылок дышит Норвегия, США и Южная Корея.

Украинские спортсмены выступят в таких дисциплинах: фигурное катание (Анна Хныченкова) и биатлон. Начало соревнований объявлено на три часа ночи по Киеву:

Фигурное катание, произвольная программа:

- 03:00 - женщины, одиночное катание Фристайл, ски-кросс;

- 04:30 - квалификация;

- 06:15 - финал.

Керлинг:

- Швейцария - Канада 13:05 - женщины;

- Корея - Япония 13:05 - женщины, второй полуфинал;

- Швеция - Великобритания.

Конькобежный спорт - 12:00 - мужчины, 1000 м, финал.

Биатлон, 4х7,5 км -13:15 - мужчины, финал.

Как сообщалось в "Ура-Информ", ранее белорусские биатлонистки выиграли золото на Олимпиаде-2018.

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