В пятницу Пхенчхане стартует ключевой этап соревнований по биатлону

Стало известно расписание финальный соревнований зимней Олимпиады в Пхенчхане 2018 года. Об этом передает официальный сайт соревнований.
В пятницу, 23 февраля будет разыграно четыре комплекта медалей. Финальные поединки ожидаются в таких дисциплинах: фигурное катание, фристайл, конькобежный спорт и биатлон.
Как и прежде лидерами соревнований остаются немцы, им в затылок дышит Норвегия, США и Южная Корея.
Украинские спортсмены выступят в таких дисциплинах: фигурное катание (Анна Хныченкова) и биатлон. Начало соревнований объявлено на три часа ночи по Киеву:
Фигурное катание, произвольная программа:
- 03:00 - женщины, одиночное катание Фристайл, ски-кросс;
- 04:30 - квалификация;
- 06:15 - финал.
Керлинг:
- Швейцария - Канада 13:05 - женщины;
- Корея - Япония 13:05 - женщины, второй полуфинал;
- Швеция - Великобритания.
Конькобежный спорт - 12:00 - мужчины, 1000 м, финал.
Биатлон, 4х7,5 км -13:15 - мужчины, финал.
Как сообщалось в "Ура-Информ", ранее белорусские биатлонистки выиграли золото на Олимпиаде-2018.