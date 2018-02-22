15:49 22.02.2018 | Спорт | Новости
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Белорусские биатлонистки выиграли золото на Олимпиаде-2018

На Олимпийских играх в Пхенчхане женская сборная Белоруси по биатлону одержала победу в эстафете. Об этом сообщается в Twitter соревнований.

Белорусские биатлонистки выиграли золото на Олимпиаде-2018

Отмечается, что команду представляли Надежда Скардино, Ирина Кривко, Динара Алимбекова и Дарья Домрачева.

На втором месте с серебряной медалью оказались шведки Линн Перссон, Мона Брорссон, Анна Магнуссон и Ханна Эберг. Соответственно бронзу получили француженки Анаис Шевалье, Мари Дорен-Абер, Жюстин Бреза и Анаи Бескон.

Украинская сборная, которую представляли Ирина Варвинец, Вита Семеренко, Юлия Джима и Анастасия Меркушина, показала только 11 результат. 

Отметим, Украина являлась действующим олимпийским чемпионом в эстафете. Вита Семеренко, Юлия Джима, Валя Семеренко и Елена Пидгрушна выиграли золото в Сочи-2014.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Пхенчхане состоялась официальная церемония награждения украинского фристайлист Александра Абраменко, который накануне в соревнованиях по лыжной акробатике получил золотую медаль Олимпийских игр 2018 года.

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