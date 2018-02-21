Восьмикратный участник Олимпийских игр намерен выступить в Пекине-2022

Отмечается, что следующие зимние Игры станут для японца девятыми в карьере. 45-летний спортсмен уже побил рекорд в Пхенчхане - никто ранее не принимал участие в восьми Олимпийских играх.

Впервые спортсмен выступил на Олимпиаде в Альбервилле в 1992 году и с тех пор неизменно участвует в зимних Играх. За это время спортсмен трижды поднимался на пьедестал - в его активе серебряная медаль ОИ-1994, а также серебро и бронза на Олимпиаде 2014 года в Сочи.

Также 45-летний Касаи принял участие в 13 чемпионатах мира и завоевал семь медалей, две серебряные и пять бронзовых. Он рекордсмен среди всех прыгунов с трамплина по этому показателю. Японец начал профессиональную карьеру в 1988 году.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Международный олимпийский комитет может одобрить участие в Олимпиаде-2018 года 13 российских спортсменов, которые смогли пройти проверку на отсутствие допинга.