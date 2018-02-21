12:59 21.02.2018 | Спорт | Новости
100187008:nastya

Коноплянка начал тренироваться в "Шальке" после длительной болезни

Полузащитник немецкого клуба "Шальке" Евгений Коноплянка возобновил тренировки после болезни. Об этом сообщает издание RevierSport.

Коноплянка начал тренироваться в

Отмечается, что украинец хорошо себя чувствует и уже приступил к тренировкам по индивидуальной программе.

Ранее 28-летний игрок пропустил победный для своей команды матч чемпионата Германии с "Хоффенхаймом" из-за желудочно-кишечного вируса. 

Предполагается, что полностью здоровый полузащитник вернется на поле в ближайшем матче Бундеслиги против "Байера", который состоится 25 февраля.

В текущем сезоне Коноплянка отыграл 20 матчей за "Шальке" в немецком чемпионате, в которых забил два мяча и сделал три результативные передачи. "Шальке" сейчас занимает 6 место в чемпионате Германии, отставание от второй позиции составляет всего три очка.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", капитан украинской сборной и игрок ФК "Шальке" не смог вытянуть победу для своей команды в матче против "Вердера". Так, в первом тайме инициатива сохранялась за коллегами Евгения, которые смогли обеспечить ему безопасный проход по флангу, в результате украинец поймал вратаря соперника на ошибке и реализовал мяч - счет 1:0. 

Поделиться
Читайте также:
 
Суд Евросоюза отменил санкции для Сергея Клюева В Украине избрали нового главу Конституционного суда В польско-украинских отношениях нет кризиса, - МИД Польши В 2018 году нужно завершить все дела экс-чиновников из санкционного списка, - Луценко
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив