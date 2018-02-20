Стало известно, сколько призовых получит украинский фристайлист Абраменко

Соответствующие заявление сообщил министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов на своей странице в Facebook.

Отметим, что в корейском Пхенчхане 29-летний Александр Абраменко стал чемпионом Олимпийских игр. В частности, спортсмен выиграл золотую медаль в состязаниях по лыжной акробатике во фристайле за что получит заслуженные призовые.

Также 125 тыс долларов получат и тренеры, подготовившие спортсмена к выступлениям. Не менее 25 процентов от этой суммы получит личный тренер спортсмена.

Напоследок министр молодежки и спорта добавил, что Украина входит в топ-5 стран по размеру олимпийских призовых.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинский атлет Александр Абраменко получил первое для Украины "золото" на зимних Олимпийских играх 2018. Наш спортсмен был вторым на квалификационном этапе, однако ему удалось выполнить сложнейший пируэт без единой ошибки, что было оценено жюри высшим баллом.