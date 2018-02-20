Полузащитник Ромы рассказал о своем отношении к плей-офф Лиге чемпионов

Об этом стало известно по материалам iSport.ua.

По его словам, Шахтер – невероятная команда, поскольку там очень умело приобретают игроков, а затем перепродают. За последние годы здесь подписали много отличных бразильцев.

Также Де Росси признался, что когда-то играл против Шахтера, однако с тех времен состав команды очень сильнео изменился. Поэтому, сейчас - это серьезный соперник, так что противостояние буден напряженным.

"Шахтер многие недооценивают. А он выбил такой большой клуб, как Наполи. Шахтер очень крепок, предстоящее противостояние будет вызовом для обеих сторон", - отметил полузащитник.

На вопрос сможет ли "Рома" зайти в Лиге чемпионов футболист ответил, что неоднократно его команда пригрывала матч еще до его начала. Однако на этот раз ситуация не такая, нам действительно по силам одолеть Шахтер.

"Мы добились хороших результатов против Лиона и Атлетико, из группы мы вышли благодаря очкам, заработанным на выезде. Считаю, если ваша команда сильнее соперника, то побеждать она должна и дома, и в гостях", – цитирует Де Росси официальный сайт УЕФА.

Стоит добавить, что первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов Шахтер – Рома состоится 21 февраля на стадионе Металлист в Харькове.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Донецкий "Шахтер" не смог одолеть на тренировочных сборах в Турции болгарский "Лудогорец".