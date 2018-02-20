Игрок сборной Словении по хоккею попался на допинге

МОК обвиняют в "закулисных сделках" с Россией из-за допингового скандала "Создатели документального фильма, разоблачающего российскую проспонсированную государством допинговую программу, обвинили Международный олимпийский комитет (МОК) в "закулисных сделках" с Москвой накануне предстоящей в феврале зимней Олимпиады в Южной Корее", - пишет корреспондент The Guardian Люк Гардинг.

Справедливая цена допинговой аферы? МОК "фактически признал Россию виновной в допинге с господдержкой", пишут СМИ, называя Игры 2014 года "сочинской химерой". Сборная России отстранена от Олимпиады-2018, но спортсмены смогут выступить под нейтральным флагом. "Возможно, те, кто принимает решение в Москве, не воспользуются предложенным мостиком", но лучше бы Кремль признал ошибки и пошел на "перезагрузку" в спорте, советует немецкая пресса.

В Испании начинается суд над фигурантами операции "Тройка" Испанская пресса сообщает, что сегодня, 19 февраля, спустя девять с половиной лет на скамью подсудимых сядут лица, подозреваемые в связях с российскими ОПГ. Таков результат операции "Тройка", осуществленной испанскими правоохранительными органами в июне 2008 года.