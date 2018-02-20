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Игрок сборной Словении по хоккею попался на допинге
После прохождения допинг – тестов форвард сборной Словении Нефтехимика Жига Еглич пропустит остаток Олимпиады, из-за положительного результата экспертизы.
Об этом сообщается на официальном сайте Спортивного арбитражного суда.
Сегодня, 20 февраля, суд открыл дело против 29-летнего игрока, чей допинг-тест дал положительный результат на фенотерол.
Решение по делу Еглича, который должен покинуть олимпийскую деревню в течение суток, будет вынесено после Олимпиады.
Так, сборная Словении в матче плей-офф олимпийского турнира сыграет с командой Норвегии. После чего, победитель встретится с командой России в четвертьфинале.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ",Всемирное антидопинговое агентство (WADA) впервые работало на Играх в Солт-Лейк-Сити 2002 года. Члены МОК во главе с Жаком Рогге не оценили природу допинговой проблемы и не поняли, как она подрывает все, во что верил барон де Кубертен.
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