"Динамо" проиграло дело против ФФУ по матчу в Мариуполе

Отмечается, что решение Апелляционного комитета ФФУ от 14 ноября 2017 оставлено в силе.

Ранее сообщалось о том, что представлять ФФУ на слушаниях будут президент организации Андрей Павелко, генеральный секретарь Юрий Записоцкий и президент ПФЛ Сергей Макаров.

"Динамо" представит президент клуба Игорь Суркис. Свидетелями со стороны ФФУ будут вице-президент "Мариуполя" Андрей Санин, президент "Вереса" Алексей Хахлев и вице-президент "Ворсклы" Олег Лысак.

Свидетелями от киевского клуба будут вице-президенты ФФУ Игорь Кочетов и Александр Бандурко, а также член исполкома Федерации футбола Украины Артем Франков.

Напомним, "Динамо" отказалось ехать на поединок 7 тура украинской Премьер-лиги в Мариуполь из-за отсутствия гарантий безопасности.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", украинский футбольный клуб "Динамо" провело третий спарринг на тренировочном сборе против австрийского "Штурма". Подопечные Александра Хацкевича с самого начала поединка отдали инициативу в руки соперника, лишь иногда отвечая контратаками.