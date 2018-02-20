03:00 20.02.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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"Динамо" проиграло дело против ФФУ по матчу в Мариуполе

Спортивный арбитражный суд в Лозанне отказал в удовлетворении жалобы киевского "Динамо" на решение Федерации футбола Украины (ФФУ) о техническом поражении для команды за неявку на матч в Мариуполь. Об этом сообщается на сайте ФФУ.

Отмечается, что решение Апелляционного комитета ФФУ от 14 ноября 2017 оставлено в силе.

Ранее сообщалось о том, что представлять ФФУ на слушаниях будут президент организации Андрей Павелко, генеральный секретарь Юрий Записоцкий и президент ПФЛ Сергей Макаров.

"Динамо" представит президент клуба Игорь Суркис. Свидетелями со стороны ФФУ будут вице-президент "Мариуполя" Андрей Санин, президент "Вереса" Алексей Хахлев и вице-президент "Ворсклы" Олег Лысак.

 Свидетелями от киевского клуба будут вице-президенты ФФУ Игорь Кочетов и Александр Бандурко, а также член исполкома Федерации футбола Украины Артем Франков.

Напомним, "Динамо" отказалось ехать на поединок 7 тура украинской Премьер-лиги в Мариуполь из-за отсутствия гарантий безопасности.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", украинский футбольный клуб "Динамо" провело третий спарринг на тренировочном сборе против австрийского "Штурма". Подопечные Александра Хацкевича с самого начала поединка отдали инициативу в руки соперника, лишь иногда отвечая контратаками.

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