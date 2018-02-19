Российский спортсмен со скандалом покинул Олимпиаду в Южной Корее

Об этом сообщает издание Reuters.

По информации представителя российской делегации Константина Выборнова, Крушельницкий ожидает результатов второй пробы, по результатам которой станет ясно, употреблял ли он допинг.

Так, сегодня штаб делегации получил официальное уведомление от МОК о возможном нарушении антидопинговых правил. Однако имя спортсмена или спортсменки, а также вид спорта до результатов вскрытия пробы Б, станут известны в течение 24 часов.

По информации СМИ, речь идет о Крушельницком, который вместе с Анастасией Брызгаловой получил бронзу в дабл-миксте. Это была первая олимпийская награда в истории российского керлинга.

Тем временем сам Крушельницкий ранее заявлял, что допинг ему мог подмешать один из партнеров по сборной России, который не сумел пройти на Олимпийские игры-2018.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", ведущий американской радиостанции KNBR Патрик Коннор лишился своей должности после неудачного комментария в сторону южнокорейской спортсменки.