18:52 19.02.2018 | Спорт | Новости
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Германия и Канада разделили золото Олимпиады-2018

На Олимпийских играх в Пхенчхане спортсмены Канады и Германии добыли победу в соревнованиях двуместных экипажей в бобслее.

Германия и Канада разделили золото Олимпиады-2018

Об этом сообщается на сайте соревнований.

Отметим, что первое место разделили представители Германии Франческо Фридрих и Торстен Маргис, а также канадцы Джастин Криппс и Александр Копач. К слову, канадский и немецкий дуэты по итогам четырех попыток продемонстрировали одинаковый результат — 3.16,86.

В свою очередь бронзовые медали достались латвийцам Оскарсу Мелбардису и Янису Стренге(+0,05).

Добавим, что сразу две сборные получат золотые медали в одной дисциплине в бобслее во второй раз в истории. Ранее в 1998 в Нагано первое место разделили двойки из Канады и Италии.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Пхенчхане состоялась официальная церемония награждения украинского фристайлиста Александра Абраменко, который накануне в соревнованиях по лыжной акробатике получил золотую медаль Олимпийских игр 2018 года.

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