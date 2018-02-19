Абраменко почетно наградили золотой медалью Олимпиады-2018 – ФОТО, ВИДЕО

Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

Отмечается, что награждал медалью первого олимпийского чемпиона среди мужчин в истории выступлений сборной команды независимой Украины, получил член Исполкома Международного олимпийского комитета, олимпийский чемпион, президент НОК Украины Сергей Бубка.

По такому поводу на главной спортивной площадке взвился сине-желтый флаг и прозвучал гимн Украины.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", украинский атлет Александр Абраменко получил первое для Украины "золото" на зимних Олимпийских играх 2018. Наш спортсмен был вторым на квалификационном этапе, однако ему удалось выполнить сложнейший пируэт без единой ошибки, что было оценено жюри высшим баллом.