14:50 19.02.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
100186838:nastya

Абраменко почетно наградили золотой медалью Олимпиады-2018 – ФОТО, ВИДЕО

В Пхенчхане состоялась официальная церемония награждения украинского фристайлиста Александра Абраменко, который накануне в соревнованиях по лыжной акробатике получил золотую медаль Олимпийских игр 2018 года.

Абраменко почетно наградили золотой медалью Олимпиады-2018 – ФОТО, ВИДЕО

Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

Отмечается, что награждал медалью первого олимпийского чемпиона среди мужчин в истории выступлений сборной команды независимой Украины, получил член Исполкома Международного олимпийского комитета, олимпийский чемпион, президент НОК Украины Сергей Бубка.

По такому поводу на главной спортивной площадке взвился сине-желтый флаг и прозвучал гимн Украины.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", украинский атлет  Александр Абраменко получил первое для Украины "золото" на зимних Олимпийских играх 2018. Наш спортсмен был вторым на квалификационном этапе, однако ему удалось выполнить сложнейший пируэт без единой ошибки, что было оценено жюри высшим баллом.

Поделиться
Читайте также:
 
В Испании начинается суд над фигурантами операции "Тройка" В Испании начинается суд над фигурантами операции "Тройка" Киевский метрополитен начал год с миллиардного убытка В Минэнерго опасаются запуска "Северного потока-2"
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив