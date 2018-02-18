Завтра в Пхенчхане стартует ключевой этап соревнований по бобслею

Украинская сборная к сожалению продолжает оставаться без наград, однако 18 февраля наши спортсмены будут участвовать во всех дисциплинах:

- горнолыжный спорт (Иван Ковбаснюк);

- фристайл (Александр Абраменко);

- биатлон (Сергей Семенов, Дмитрий Подручный, Артем Прима,Владимир Семаков, Артем Тищенко).

Традиционно соревнования стартуют в два часа ночи по Киеву. Основное внимание будет сосредоточено на заключительном этапе хоккейных игр:

- Группа А. Швейцария - Чехия 14:10 - мужчины;

- Канада - Корея 14:10 - мужчины;

- Группа С. Швеция - Финляндия.

Далее идут лыжные гонки, эстафета, 4х10 км - 08:15 - мужчины, финал.

Конькобежный спорт - 13:00 - мужчины, командная гонка преследования на 3200 метров; четвертьфинал 13:56 - женщины, 500 метров, финал.

Бобслей, экипажи-двойки, квалификация:

- 13:05 - мужчины Биатлон, 15 км, масс-старт;

- 13:15 - мужчины, финал.

Как сообщалось в "Ура-Информ", первыми олимпийскими чемпионами по керлингу в дабл-миксте стали канадцы.